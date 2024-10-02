Sinan Ateş cinayeti davasında karar açıklandı! Abla Selma Ateş'e yumruklu saldırı...
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davada karar açıklandı.
Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, taraf avukatları, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, annesi Saniye Ateş, kardeşleri ve yakınları katıldı. Sanık avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları ve sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından mahkemeye heyeti kararını açıkladı.
22 sanıklı davada 11 sanık hakkında değişen sürelerle hapis cezası verildi, 2 kişinin dosyası ayrıldı, 5 kişiye beraat ve 6 kişiye ise tahliye kararı verildi. Karara göre; sanıkların 4'ü müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Sanıklar tetikçi Eray Özyağci, olayda kullanılan motosikletin sürücüsü Vedat Balkaya ve cinayet mahallinde keşif yapan Suat Kurt, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, müşteki Selman Bozkurt'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 13'er yıl hapse mahkum edildi.
İşte verilen cezalar...
Eray Özyağcı’ya ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve Selman Bozkurt'a yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ise 13 yıl hapis cezası verildi.