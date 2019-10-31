Sinan Albayrak evlendi eşi bakın kimdir? O Hayat Benim dizisinin Mehmet Emir'i
TRT 1'de yayınlanan Kalk Gidelim dizisinde yer alan Sinan Albayrak, geçtiğimiz gün Seda Yazıcı ile hayatını birleştirdi.
Kariyerinde birçok projede yer alan ancak O Hayat Benim dizisinde canlandırdığı karakterle adını geniş kitlelere duyuran Sinan Albayrak sessiz sedasız evlendi. Albayrak, bir süredir birlikte olduğu Seda Yazıcı ile nikah masasına oturdu.
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Sinan Albayrak ile Seda Yazıcı'nın düğün törenine yakın dostları ve akrabaları katıldı. Düğün karelerinden bazıları ise sosyal medyada kısa süre içerisinde yayıldı.
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Öte yandan çiftin balayı için Barcelona’ya gittiği öğrenildi.
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Peki Sinan Albayrak kimdir?
Sinan Albayrak, 27 Şubat 1973 tarihinde Hanau, Almanya‘da Ziya ve Gülbeyaz çiftinin oğlu olarak doğmuştur. Tam adı Sinan Taymin Albayrak’dır. Çerkes olan ailesi 60’lı yıllarda işçi olarak Almanya’ya gitmiştir.
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