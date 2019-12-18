Sinan Akçıl'la tekrar barışan Burcu Kıratlı hamile mi? Hamilelik açıklaması geldi
Evlendikten kısa bir süre sonra aniden boşanma kararı alan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı tekrar barışma kararı aldılar.
2019 senesinin ilk günlerinde hayatlarını Amsterdam'da birleştiren Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl, 9 Eylül'de tek celsede boşanmışlardı ki üzerinden yalnızca iki hafta geçmişken barıştıkları dedikoduları hızla yayıldı.
Sinan Akçıl, bir tv programına gönderdiği mesajda "Bazı büyük sevdalar hiçbir sözle anlatılmaz" Ne desek az ne desem eksik kalır. Hayattaki en değerli varlık Burcu benim için. Sonuna kadar bu aşkın arkasındayım" dedi.
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ve oyuncu Burcu Kıratlı Amsterdam'da dünyaevine girdikten 6 ay sonra ani bir kararla boşanma kararı almıştı. Ünlü çift bu ayrılığa sadece 10 gün dayanabildi.
Geçtiğimiz günlerde gittikleri bir mekan çıkışında görüntülenen ikiliden Burcu Kıratlı'nın göbeğindeki şişlik 'hamile mi?' sorularını gündeme getirdi.