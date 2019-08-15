Sinan Akçıl'ın eşi Burcu Kıratlı bikinili halini paylaştı! Akçıl'ın yorumu bakın ne oldu

Güzelliğiyle mest eden Kıratlı'nın videosu kısa sürede gündem olunca ilk yorum da şarkıcı eşi Sinan Akçıl'dan geldi. Akçıl, videonun altına "Şimdi topluca bir maşallah diyoruz ve telefonlarımızı kenara bırakıyoruz. Su balesi hiç bu kadar anlamlı olmamıştı." dedi.