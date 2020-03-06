Sinan Akçıl'dan Hadise ve Emrah'a skandal sözler resmen içini döktü
Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa adlı magazin programına katılan Sinan Akçıl, şarkıcı Emrah hakkında olay sözlere imza attı. Eski sevgilisi Hadise ve ablası Hülya Açıkgöz hakkında da açıklamalar yaptı.
Burcu Kıratlı ile bir küs bir barışık bir ilişki süren Sinan Akçıl, Kanal D'de yayımlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa magazin programına katıldı. Akçıl'ın açıklamaları, ortalığı karıştırdı. Sevgilisi Burcu Kıratlı'nın eski rol arkadaşı olan şarkıcı Emrah'a demediğini bırakmayan Akçıl, en çok Hadise hakkında söyledikleriyle dikkat çekti.
"Duyduğum şeylerden sonra Emrah ile görüşmeyi düşünmüyorum" diyen Sinan Akçıl, şunları söyledi:
''Emrah, Aşk ve Mavi setindeki herkesin kalbini kırmış. Bir sürü şey anlattılar bana. O yüzden Emrah'a karşı dolmayayım diye şarkılarını fazla dinlemedim. Burcu ile de sıkıntıları oldu. Dizinin son bir sezonunu Burcu ile konuşmadan oynamışlar.''
''Burcu'nun mirası var. Onun yavrusu gibi bir köpeği var. Onunla ilgili de sıkıntılar olmuş. 'Sette köpek istemiyorum' gibi şeyler demiş. Eskiden bir şarkı için gelmişti bana.''
''Bir şarkı istemişti. O zaman bir görüşmüştük ama duyduğum şeylerden sonra görüşmeyi düşünmüyorum. Benim için emekçi insanlar çok değerli.''