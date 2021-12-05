Sinan Akçıl'dan eşi Burcu Kıratlı'ya öpüşme vetosu! Yasakladı!
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, oyuncu eşi Burcu Kıratlı'ya rol gereği öpüşmeyi yasakladı.
Bir süredir oyuncu Burcu Kıratlı ile evli olan Sinan Akçıl, setlere dönmeye hazırlanan eşine öpüşme sahnelerini yasakladı. Eşinin bir tiyatro oyununda oynayacağını söyleyen Akçıl, "Öpüşme konusunda evetim yok" dedi.
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, dün akşam Türkiye Beyazay Derneği'nin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlediği gecede konser verdi. Sahne öncesi kendisini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet eden Akçıl, oyuncu eşi Burcu Kıratlı hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.
"Rol arkadaşı Burcu Hanım'la öpüşmek için sizde izin istese verir misiniz?"
Eşinin tiyatro oyununda rol alacağını söyleyen Akçıl'a Selen Görgüzel'in tiyatroda öpüşme sahnesi olduğunu, rol arkadaşı İrfan Kangı'nın onu öpmeden önce eşi Hamdi Alkan'dan izin aldığını hatırlatılarak "Rol arkadaşı Burcu Hanım'la öpüşmek için sizde izin istese verir misiniz?" sorusu soruldu. B
"Sorsa bile bu konuda bir 'evet'im yok"
Bu konuda kararının kesin olduğunu söyleyen şarkıcı, O bana böyle bir şey soramaz. Sorsa bile bu konuda bir 'evet'im yok" dedi.