Sinan Akçıl'dan Erdoğan ve Murat Kurum açıklaması, 'İmamoğlu' çıkışı! "İstanbul’un 5 yıl boyunca İBB’den bir kazanımı olmadı"
Şarkıcı Sinan Akçıl, özel hayatından siyasete pek çok konuda açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimini eleştiren Akçıl, "Bence 5 yıl boyunca İstanbul'un bir kazanımı olmadı" dedi. Akçıl, yaklaşan yerel seçimlerde aday olarak görmek istediği ismin Murat Kurum olduğunu açıkladı.
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl Sabah Gazetesi'nden Tuba Kalçık'a konuştu. Akçıl'ın açıklamaları geniş yankı uyandırdı.
Akçıl, “Dünya ve Türkiye meselelerine kafa yorduğum zamanlarda içimden müziğe dair bir şey yapmak gelmiyor. Hatta kısa süreliğine de olsa müziği bırakacağım dediğim oluyor” dedi.
"Neden Cumhuriyet'e karşı olayım ki?"
“Gazze'deki insanlık dramı yaşanırken sahneye çıkmak istemedim. Ekimde 11 konserimi iptal ettim” diyen Akçıl, “Gazze'de insanlar ölürken sahnede hareketli şarkı söyleyip, dans etmek istemedim. Ben Cumhuriyet çocuğuyum, neden Cumhuriyet'e karşı olayım ki? Sanki böyleymiş gibi algı yaratmak istediler. Ben bayrağımla sokağa çıkıyorum ama bugün konser yapmak gelmiyor içimden demiştim. Alıştım polemiklere, seneye başka sebepten polemik yaratırlar. Gülüp, geçiyorum” ifadelerini kullandı.
"Siyasete girmeyi düşünebilirim"
Akçıl, “Aldığım eğitimden dolayı entelektüel birikimim var, ülkemi dünyada da gururla temsil edebileceğime inanıyorum.