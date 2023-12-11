Sinan Akçıl'dan Erdoğan ve Murat Kurum açıklaması, 'İmamoğlu' çıkışı! "İstanbul’un 5 yıl boyunca İBB’den bir kazanımı olmadı"

"Neden Cumhuriyet'e karşı olayım ki?"

“Gazze'deki insanlık dramı yaşanırken sahneye çıkmak istemedim. Ekimde 11 konserimi iptal ettim” diyen Akçıl, “Gazze'de insanlar ölürken sahnede hareketli şarkı söyleyip, dans etmek istemedim. Ben Cumhuriyet çocuğuyum, neden Cumhuriyet'e karşı olayım ki? Sanki böyleymiş gibi algı yaratmak istediler. Ben bayrağımla sokağa çıkıyorum ama bugün konser yapmak gelmiyor içimden demiştim. Alıştım polemiklere, seneye başka sebepten polemik yaratırlar. Gülüp, geçiyorum” ifadelerini kullandı.