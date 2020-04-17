Sinan Akçıl'dan Ebru Şallı'ya başsağlığı "yerimden sarsıldım"
Ebru Şallı'nın yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören 8 yaşındaki oğlu Pars hayatını kaybetti. Şallı ile iki yıl aşk yaşayan eski sevgili Sinan Akçıl ise sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajı paylaştı.
Ünlü manken Ebru Şallı ile Harun Tan'ın 8 yaşındaki oğlu Pars, dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haber gündeme bomba gibi düştü.
Sinan Akçıl, sosyal medya hesabından 8 yaşındaki çocuğunu kaybeden eski sevgilisi Ebru Şallı'ya başsağlığı diledi.
Akçıl paylaşımnda"Ne diyeceğimi bilemiyorum. Yerimden sarsıldım... Melek gibi bir çocuk kaybettik. Nefesinde bile masumiyet kokusu vardı. Pars (Pançiko) çok ama çok üzgünüm. Ebru'nun Harun Tan'ın Beren'in ve tüm onu tanımış olanların başı sağ olsun. Başka da bir şey diyemiyorum" dedi.
Ebru Şallı'nın 2013'te boşandığı Harun Tan'dan olan oğlu Pars, yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi görüyordu. 8 yaşındaki Pars, kansere yenik düştü. Öğle vakti düzenlen cenaze töreniyle Kilyos mezarlığında defnedildi.