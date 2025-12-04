BIST 10.956
Sinan Akçıl'dan böyle bir itiraf hiç duymadınız! Cumhurbaşkanı Erdoğan için öyle bir şey söyledi ki...

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında hiç kimsenin bu zamana kadar duymadığı bir itirafta bulundu. Akçıl'ın sözleri kısa zaman içinde sosyal medyada büyük ses getirdi. bakın neler söyledi...

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Akşam TV'den Yasemin İlan'a yaptığı açıklamada bulunduğu ifadelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili çok önemli bir yere değindi. Eskiden evli olduğu Burcu Kıratlı ile yaşadığı boşanma sürecine ilişkin dikkat çeken bir detayı ilk kez paylaştı. Akçıl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili söyledikleri kısa süre içinde sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Bakın Sinan Akçıl neler söyledi...

GENÇLERE KÖTÜ ÖRNEK OLMA" UYARISI

Sinan Akçıl, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yaptığı uyarıyı şu sözlerle aktardı:

"Cumhurbaşkanımız boşanmamın Türk gençliğine doğru bir örnek olmayacağını söyledi. Bana evliliği yeniden denememiz gerektiğini ifade etti."

Akçıl, görüşmenin Burcu Kıratlı'nın ve Emine Erdoğan'ın da bulunduğu bir ortamda gerçekleştiğini belirtti.

"BOŞANMAYI BİR YIL ERTELEDİK"

Ünlü şarkıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavsiyesi üzerine boşanma kararını bir süre ertelediklerini söyleyedi.

