Sinan Akçıl'dan bomba açıklamalar geldi! Sanatçı muhabirlerin o sorusuna bakın nasıl cevap verdi!

Yaptığı bestelerle adından sıkça söz ettiren ünlü sanatçı Sinan Akçıl, aşk hayatıyla da gündemden düşmüyor! Geçtiğimiz ay üç dakikada eski eşi Burcu Kıratlı'dan ayrılan Akçıl muhabirlerin o sorusuna "Bir daha hakimin karşısına çıkmaya yüzüm yok " diyerek cevap verdi!