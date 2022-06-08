Sinan Akçıl'dan bomba açıklamalar geldi! Sanatçı muhabirlerin o sorusuna bakın nasıl cevap verdi!
Şarkıcı kimliğinin yanı sıra söz yazarı ve besteci kimliği ile de tanınan Sinan Akçıl, aşk hayatıyla da gündemden düşmüyor! Geçtiğimiz ay üç dakikada eski eşi Burcu Kıratlı'dan ayrılan Akçıl, muhabirlerin o sorusuna "Bir daha hakimin karşısına çıkmaya yüzüm yok " diyerek cevap verdi!
Yaptığı bestelerle adından sıkça söz ettiren ünlü sanatçı Sinan Akçıl, aşk hayatıyla da gündemden düşmüyor! Geçtiğimiz ay üç dakikada eski eşi Burcu Kıratlı'dan ayrılan Akçıl muhabirlerin o sorusuna "Bir daha hakimin karşısına çıkmaya yüzüm yok " diyerek cevap verdi!
Yeni klip yolda..
Ünlü sanatçı geçtiğimiz akşam Ataşehir Araba Mezarlığı'nda ‘Yaktırma’ isimli parçasına klip çekti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, “Bu bizim üç yıllık projemizdi. Araya koronavirüs pandemisi girdi. Şu anda bu hale geldi ama günü bu günmüş” dedi.
Ünlü Sanatçı'dan bomba açıklamalar..
Ünlü müzisyen, basın mensuplarının “Boşandıktan sonra sizi göremez olduk. Bir sebebi var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi...
"Dışarı çıkamama, görünmeme sendromuna kapıldım"
"Çok fazla çıkmıyorum. Dışarı çıkamama, görünmeme sendromuna kapıldım. Meryem Uzerli gibi tükenmişlik sendromu değil, benimki tükenmemişlik sendromu."