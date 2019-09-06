Sinan Akçıl'dan ayrılan Burcu Kıratlı boşanma partisi verdi! Ünlü isimler de katıldı
Sadece 9 ay evli kalan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı evliliğinde sona gelinince Kıratlı, boşanma partisi düzenledi.
2018 Yılının sonlarına Amsterdam'da yaptıkları düğünle hayatlarını birleştiren Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı aşkında sona gelindi. Ünlü ikilinin haklarında çıkan boşanma iddiaları kesinlik kazandı. Birbirlerini sosyal medya hesaplarından silen çift, 6 Eylül'de boşanıyor.
Bir süredir aralarının bozuk olduğu magazin kulislerinde konuşulurken boşanma tarihleri belli olan ünlü çiftten Burcu Kıratlı'nın ise bu ayrılığı bir parti ile kutladığı iddia edildi.
Sinan Akçıl ile sadece 9 ay evli kalan Burcu Kıratlı, Habertürk'ün haberine göre, Ortaköy'de boşanma partisi verdi. Kıratlı'nın bir evde düzenlediği boşanma partisine ise ünlü isimlerin de katıldığı konuşuluyor.
Burcu Kıratlı, geçtiğimiz günlerde de sosyal medya hesaplarından 'Akçıl' soyadını silmiş, Sinan Akçıl'ı takipten çıkararak beraber fotoğraflarını kaldırmıştı.