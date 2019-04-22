Sinan Akçıl yıllar sonra gerçeği öğrendi! Alman ağabeyi 40 yıl sonra ortaya çıktı
Sinan Akçıl, yıllar sonra 40 yaşında bir ağabeyi olduğunu öğrendi. Katıldığı bir programda itiraf eden ünlü müzisyenin abisi kim? Sinan Akçıl, abisiyle görüşecek mi? Detaylar haberimizde...
Aralık ayında oyuncu Burcu Kıratlı'yla evlenen ve geçtiğimiz günlerde boşanacakları iddia edilen ünlü müzisyen Sinan Akçıl, A Para’da Sinan Özedincik ve Funda Karayel’in sunduğu ‘Günaydın Hafta Sonu’ programına konuk oldu. İşte Akçıl'dan çok konuşulacak açıklamalar...
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"Müslüm Gürses'le kanka olurduk"
İbrahim Tatlıses'e yıllar önce verdiği şarkıyı geri almadığını, kendini iyi hissettiğinde okumasını beklediğini belirten Akçıl, "Yaşasaydı Müslüm Gürses'le kanka olurduk" dedi.
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Yakışıklı müzisyen Ajda Pekkan'a 'Canın Sağolsun' adlı bir şarkı verdiğini de söyledi.
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"İlk kez psikoloğa gidiyorum"
Mutsuzken daha çok şarkı yazdığını söyleyen Sinan Akçıl, "34 yaşındayım, hayatımda ilk kez psikoloğa gidiyorum" dedi.
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