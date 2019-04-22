Sinan Akçıl yıllar sonra gerçeği öğrendi! Alman ağabeyi 40 yıl sonra ortaya çıktı

Aralık ayında oyuncu Burcu Kıratlı'yla evlenen ve geçtiğimiz günlerde boşanacakları iddia edilen ünlü müzisyen Sinan Akçıl, A Para’da Sinan Özedincik ve Funda Karayel’in sunduğu ‘Günaydın Hafta Sonu’ programına konuk oldu. İşte Akçıl'dan çok konuşulacak açıklamalar...