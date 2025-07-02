Sinan Akçıl ve Ece Erken aşkında son dakika! "Enişteci" söylemlerine tepki geldi...

Erken’in Akçıl’ın Burcu Kıratlı’yla evli olduğu dönemde şarkıcıya, “Enişte” dediği görüntüler de ortaya çıkmıştı. Ece Erken sosyal medyadan gelen eleştiriler üzerine açıklama yaptı ve Sinan Akçıl ile ilk karesini paylaştı.

''HOŞ GÖRÜN BENİ''

Erken yaptığı paylaşımda, "Dediniz ki üzer zamana bıraktım... Dediniz ki enişteci. Bana yürümüş, iltifat etmiş Ece'yi çok sevmek yasaklanmalı demiş canlı yayında tanımadığım bir sanatçıya mesafemi koymuşum. Çok gördünüz be. Dediniz ki öleni çabuk unuttun... 3 yıl oldu bunun zamanı nedir var mıdır zamanı... İşime, gücüme, evladıma, aşkıma verdim kendimi hor değil hoş görün beni. Çok mutluyum, en azından şimdilik bırakın mutlu olayım." ifadelerini kullandı.