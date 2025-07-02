Sinan Akçıl ve Ece Erken aşkında son dakika! "Enişteci" söylemlerine tepki geldi...
Ece Erken ile Sinan Akçıl’ın sevgili olduğu ortaya çıkmış konser sonrası çift havaalanında el ele görüntülenmişti. Bu kareler bir vatandaş tarafından sosyal medyada paylaşımış ve aşk bombası patlamıştı. Ardından Ece Erken, Sinan Akçıl ile ilk karesini paylaştı ve takipçileriyle dertleşti.
Adı son dönemde birçok isimle anılan Sinan Akçıl’ın Ece Erken’le birlikte olduğu ortaya çıktı. Çiçeği burnunda sevgililer, Samsun Havaalanı’nda bir kişi tarafından el ele yakalandı. İkili, görüntülendiklerini fark edince ise ellerini ayırdı. Şarkıcı ve sunucunun el ele görüntüsü, sosyal medyanın da gündemine oturdu.
Erken’in yaklaşık 1.5 aydır birlikte olduğu Akçıl’a ait ‘Her Şey Güzel Olacak’ şarkısındaki, “Her şey güzel olacak senle olunca... Söyleme bana aşka doyunca... Yalnız benim ol ömrün boyunca... Her şeyin farklı” nakaratını paylaşması dikkat çekti.
Erken’in Akçıl’ın Burcu Kıratlı’yla evli olduğu dönemde şarkıcıya, “Enişte” dediği görüntüler de ortaya çıkmıştı. Ece Erken sosyal medyadan gelen eleştiriler üzerine açıklama yaptı ve Sinan Akçıl ile ilk karesini paylaştı.
''HOŞ GÖRÜN BENİ''
Erken yaptığı paylaşımda, "Dediniz ki üzer zamana bıraktım... Dediniz ki enişteci. Bana yürümüş, iltifat etmiş Ece'yi çok sevmek yasaklanmalı demiş canlı yayında tanımadığım bir sanatçıya mesafemi koymuşum. Çok gördünüz be. Dediniz ki öleni çabuk unuttun... 3 yıl oldu bunun zamanı nedir var mıdır zamanı... İşime, gücüme, evladıma, aşkıma verdim kendimi hor değil hoş görün beni. Çok mutluyum, en azından şimdilik bırakın mutlu olayım." ifadelerini kullandı.
"Enişteci" Yorumlarına Açıklama Getirdi
Sevgilisi Ece Erken’in kendisine yıllar önce “Enişte” demesine Akçıl sosyal medyadan açıklık getirdi.