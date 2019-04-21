Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'ya eski sevgili bombası: Çok seviyorum
Ocak ayında dünyaevine giren oyuncu Burcu Kıratlı ve şarkıcı Sinan Akçıl çifti hakkında eski aşk Otilia'dan olay yorumlar geldi.
Yaptığı şarkılarla Türk hayranlarının sevgisini kazanan Otilia, eski aşkı hakkında ilk kez konuştu. Önceki akşam İstanbul'da sahne aldığı bir mekanın önünde kameraların karşısına geçen Otilia'nın, Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı yorumundan ziyade giydiği cesur kıyafeti ise dikkatlerden kaçmadı.
Geçtiğimiz günlerde boşanacakları iddia edilen çift hakkında konuşan Otilia, “Sinan’ın evlendiğini öğrendim. Gerçekten çok mutlu oldum. Umarım çocukları olur ve ben çocukları çok seviyorum” ifadelerine yer verdi. Şarkıcı, açıklamalarının ardından konser vereceği mekana giriş yaptı.
Öte yandan, Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın evliliğinde kriz olduğu iddiaları geçtiğimiz günlerde gündeme gelmiş ve Akçıl, bu konu hakkında, "Her evlilikte sorunlar olur, ama bizim için bu haberler biraz erken çıkmaya başladı. Boşanma gibi bir durum yok." demişti.
Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl, Amsterdam'daki Türk Konsolosluğu'nda dünyaevine girmişti. Sade bir nikah töreniyle evlenen çiftten Burcu Kıratlı'nın gelinliği olay olmuş ve büyük tepki çekmişti. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda tesettürlü fotoğrafını paylaşarak gündeme yeniden bomba gibi oturmayı başarmıştı.