Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'ya eski sevgili bombası: Çok seviyorum

Öte yandan, Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın evliliğinde kriz olduğu iddiaları geçtiğimiz günlerde gündeme gelmiş ve Akçıl, bu konu hakkında, "Her evlilikte sorunlar olur, ama bizim için bu haberler biraz erken çıkmaya başladı. Boşanma gibi bir durum yok." demişti.