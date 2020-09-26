Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı kapışması 'öpüşemez' deyince bakın yanıt ne oldu
Sinan Akçıl ve hem eski eşi hem de yeni sevgilisi olan Burcu Kıratlı, Kuruçeşme'de görüntülendi. Muhabirlerin sorusu üzerine ikili kısa bir tartışma yaşadı.
Şarkıcı Sinan Akçıl, evlenip boşandığı ve yeniden barıştığı oyuncu sevgilisi Burcu Kıratlı ile birlikte önceki akşam Kuruçeşme'de objektiflere yansıdı. Bir mekanda Boğaz'a karşı romantik bir yemek yiyen çift, çıkışta basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti.
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Burcu Kıratlı, Pakistan'da yayınlanmaya başlayan 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde canlandırdığı 'Gökçe Hatun' karakterinin ilgi gördüğünü dile getirdi.
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Kıratlı, "Pakistan'dan çok güzel tepkiler alıyorum. Çok sevdiler Gökçe Hatun'u. Bir reklam çekimimiz oldu geçen gün, Pakistan'a da gideceğim" ifadelerini kullandı.
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Muhabirlerin "Burcu Hanım'ın oynayacağı rollerde kurallarınız var mı?" sorusuna Akçıl, "Sinan Şoray kanunlarım var. Öpüşemez" yanıtını verdi.
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