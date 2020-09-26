Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı kapışması 'öpüşemez' deyince bakın yanıt ne oldu

Şarkıcı Sinan Akçıl, evlenip boşandığı ve yeniden barıştığı oyuncu sevgilisi Burcu Kıratlı ile birlikte önceki akşam Kuruçeşme'de objektiflere yansıdı. Bir mekanda Boğaz'a karşı romantik bir yemek yiyen çift, çıkışta basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti.