Sinan Akçıl kadınları fena kızdırdı! "Sizin çıplak bedeninizi görmek zorunda değilim"

"NET DÜŞÜNCEM BUDUR"

Konserdeki açıklamasını kendi sosyal medya hesabından da paylaşan Sinan Akçıl, gönderisine şu notu ekledi:

“Vallahi kimse kusura bakmasın, bu videoda söylediğim gibi, ben sizin çıplak bedeninizi her dakika görmek zorunda değilim. Çoluk çocuk her yerde izliyor, izletiyor. Ayrıca, ‘erkek erkek gibi, kadın kadın gibi’ giyinmeli. Net düşüncem budur kendi adıma.”