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Sinan Akçıl çabuk unutuldu! İki ay önce boşanan Burcu Kıratlı avukat sevgilisiyle yakalandı

Sinan Akçıl çabuk unutuldu! İki ay önce boşanan Burcu Kıratlı avukat sevgilisiyle yakalandı

Sinan Akçıl ile olan evliliğine ikinci şansı veren fakat yürütemeyerek iki ay önce boşanan oyuncu Burcu Kıratlı Alaçatı'da avukat sevgilisiye yakalandı. Bakın sevgilisi kimmiş...

Sinan Akçıl çabuk unutuldu! İki ay önce boşanan Burcu Kıratlı avukat sevgilisiyle yakalandı

2018 yılında Amsterdam'da nikah masasına oturan Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl çifti 9 ay evli kaldıktan sonra ani bir kararla ayrılmışlardı.

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Sinan Akçıl çabuk unutuldu! İki ay önce boşanan Burcu Kıratlı avukat sevgilisiyle yakalandı

Ayrılığa dayanamayan ünlü çift şubat 202'de tekrar nikah masasına oturmuş fakat bu seferde yürütemeyerek ayrı evlerde yaşamaya başlayan ikili geçtiğimiz mayıs ayında ikinci kez ayrılmışlardı.

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Sinan Akçıl çabuk unutuldu! İki ay önce boşanan Burcu Kıratlı avukat sevgilisiyle yakalandı

Yaptığı aşk açıklamalarıya uzun bir süre gündemden düşmeyen ve birçok yorum alan 40 yaşındaki ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'ın eski eşi Burcu Kıratlı yeni bir aşka yelken açtı.

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Sinan Akçıl çabuk unutuldu! İki ay önce boşanan Burcu Kıratlı avukat sevgilisiyle yakalandı

2 ay önce Sinan Akçıl ile üç dakikada boşanan 32 yaşındaki güzel oyuncu Kıratlı, gönlünü ünlü isimlerle yakınlığıyla tanınan ünlü avukat Nail Gönenli'ye kaptırdı. 

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