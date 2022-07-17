Sinan Akçıl çabuk unutuldu! İki ay önce boşanan Burcu Kıratlı avukat sevgilisiyle yakalandı
Sinan Akçıl ile olan evliliğine ikinci şansı veren fakat yürütemeyerek iki ay önce boşanan oyuncu Burcu Kıratlı Alaçatı'da avukat sevgilisiye yakalandı. Bakın sevgilisi kimmiş...
2018 yılında Amsterdam'da nikah masasına oturan Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl çifti 9 ay evli kaldıktan sonra ani bir kararla ayrılmışlardı.
Ayrılığa dayanamayan ünlü çift şubat 202'de tekrar nikah masasına oturmuş fakat bu seferde yürütemeyerek ayrı evlerde yaşamaya başlayan ikili geçtiğimiz mayıs ayında ikinci kez ayrılmışlardı.
Yaptığı aşk açıklamalarıya uzun bir süre gündemden düşmeyen ve birçok yorum alan 40 yaşındaki ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'ın eski eşi Burcu Kıratlı yeni bir aşka yelken açtı.
2 ay önce Sinan Akçıl ile üç dakikada boşanan 32 yaşındaki güzel oyuncu Kıratlı, gönlünü ünlü isimlerle yakınlığıyla tanınan ünlü avukat Nail Gönenli'ye kaptırdı.