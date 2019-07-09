Sinan Akçıl 15 Temmuz darbe girişimi gecesi oğlu şehit olan acılı baba ile görüştü
Sinan Akçıl, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan 21 yaşındaki Batuhan Ergin'in babasıyla buluştu. Acılı şehit babasının, Akçıl'a söylediği sözler yürekleri burktu.
Genç şarkıcı Sinan Akçıl, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan 21 yaşındaki Batuhan Ergin'in babasının Ortaköy'deki dükkanına gitti. Akçıl ve acılı aile arasındaki dialoglar ise herkesi duygulandırdı. 15 Temmuz darbe girişiminde eve gitmek yerine sokağa çıkarak vatanı koruyan şehit Batuhan Ergin'in hikayesi Akçıl'ı derinden etkiledi.
Şehit Batuhan Ergin, darbe girişimi sırasında eve gitmek yerine sokağa çıkmış, "Vatan elden giderse ben anneme, babama ne diyeceğim? Erzak almaya değil, vatan kurtarmaya geldik" diyerek yüzlerce insanı arkasına almıştı. Sabah'ta yer alan habere göre; Batuhan'ın hikayesinden çok etkilenen ünlü sanatçı Sinan Akçıl, aileyle bir araya gelip onların her zaman yanında olduğunu söyledi.
Sinan Akçıl ile baba Ahmet Ergin, sohbet sırasında 15 Temmuz 2016 gününü konuştu. "Onun hayatını araştırdım, yaşadıklarını okudum. Öyle çok üzüldüm ki..." diyen Akçıl, sözlerine şöyle devam etti: "Çalışıyoruz, koşturuyoruz ama hayatın gerçekleri bunlar. Abicim o gece neler yaşandığını bir de senden duymak istiyorum. Batuhan'ın böyle bir olay başına geldi ama mertebesi çok yüksek. Batu artık ölümsüz oldu" dedi.
15 Temmuz darbe girişimi gecesine dair, baba Ergin, yaşananları şöyle anlattı: "Kapıda duran motosikleti Batuhan'a almıştık. 15 Temmuz'da motorunun ruhsatını, plakasını aldı, buraya geldi. 'Hadi gel bir tur atalım' dedi. Dükkanın önünde plakasını monte ettik. Sonra eve gittik, 'Batuş kaçar' dedi. Arkadaşlarıyla motorunu kutlamaya Sarıyer'e gitti. Arayıp 'Oğlum ortalık karışık, eve geri dön' dedim. Biz Ortaköy'de olduğumuz için olaya çok önceden şahit olduk. Arkadaşının yanına geçtiğini söyledi.