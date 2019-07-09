Sinan Akçıl 15 Temmuz darbe girişimi gecesi oğlu şehit olan acılı baba ile görüştü

Sinan Akçıl ile baba Ahmet Ergin, sohbet sırasında 15 Temmuz 2016 gününü konuştu. "Onun hayatını araştırdım, yaşadıklarını okudum. Öyle çok üzüldüm ki..." diyen Akçıl, sözlerine şöyle devam etti: "Çalışıyoruz, koşturuyoruz ama hayatın gerçekleri bunlar. Abicim o gece neler yaşandığını bir de senden duymak istiyorum. Batuhan'ın böyle bir olay başına geldi ama mertebesi çok yüksek. Batu artık ölümsüz oldu" dedi.