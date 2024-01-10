Sinagog'da gizli tüneller bulundu! Kız çocuklarını kaçırıp tecavüz, organ kaçakçılığı, yataklardaki kan izleri...

New York'ta Brooklyn Crown Heights 770 Eastern Parkway'de bulunan ve Yahudilerin yoğun olarak kullandığı "Chabad-Lubavitch World Headquarters" adlı sinagoga düzenlenen polis baskını gündem oldu. Baskında, usulsüz olarak sinagogun altında kazılmış gizli tüneller tespit edildi. Yabancı basında daha önce de 'Kız çocuklarının kaçırılıp sinagoglarda tecavüz uğradığı organ kaçakçılığı yapıldığı' yönünde haberler yer almıştı. Kendisi de Yahudi olan ve cezaevinde ölen pedofili şebekesinin lideri Jeffrey Epstein dosyalarının kamuoyuna açıklanmasının ardından böyle bir olayın ortaya çıkması da dikkat çekti.