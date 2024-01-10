Sinagog'da gizli tüneller bulundu! Kız çocuklarını kaçırıp tecavüz, organ kaçakçılığı, yataklardaki kan izleri...
ABD'nin New York eyaletinde Yahudilerin yoğun olarak kullandığı "Chabad-Lubavitch World Headquarters" adlı sinagogda gizli tüneller tespit edildi. Gizli tünellerde bulunan yatakların üzerinde kan izlerine rastlandı. Ayrıca tünellerin birinde bebek puseti de bulundu. Tüm dünyada gündem olan olayla ilgili ortaya atılan iddialar ise korkunç.
New York'ta Brooklyn Crown Heights 770 Eastern Parkway'de bulunan ve Yahudilerin yoğun olarak kullandığı "Chabad-Lubavitch World Headquarters" adlı sinagoga düzenlenen polis baskını gündem oldu. Baskında, usulsüz olarak sinagogun altında kazılmış gizli tüneller tespit edildi. Yabancı basında daha önce de 'Kız çocuklarının kaçırılıp sinagoglarda tecavüz uğradığı organ kaçakçılığı yapıldığı' yönünde haberler yer almıştı. Kendisi de Yahudi olan ve cezaevinde ölen pedofili şebekesinin lideri Jeffrey Epstein dosyalarının kamuoyuna açıklanmasının ardından böyle bir olayın ortaya çıkması da dikkat çekti.
New York'ta Brooklyn Crown Heights 770 Eastern Parkway'de bulunan ve Yahudilerin yoğun olarak kullandığı "Chabad-Lubavitch World Headquarters" adlı sinagog, polis baskınına uğradı. Baskında, sinagogun altında kazılmış gizli tüneller tespit edildi. Bu sırada, aralarında sinagogda eğitim gören öğrencilerin de bulunduğu, polise mukavemet gösteren ve tünellerden kaçmaya çalışan kişiler gözaltına alındı.
Öte yandan Amerikan medyasına yansıyan bazı haberlerde, 6 ay öncesine kadar tünellerin kazılmasıyla ilgili çalışmaların olduğu öne sürüldü. Sosyal medya hesaplarında, tünellerin pandemi döneminde gizlice ibadet edebilmek amacıyla veya kadınların gizlice içeri girebilmesi için kazıldığı gibi iddialar yer alırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bir zamanlar Ortodoks Yahudi hareketinin lideri Haham Menachem Mendel Schneerson'a ev sahipliği yapan bina her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyordu. Schneerson, 1994'teki ölümünden önce kırk yıldan fazla bir süre Chabad-Lubavitch'e liderlik etmiş ve Holokost nedeniyle sonrasında Hasidik dini topluluğu yeniden canlandırmıştı.