Şİmşek'ten maaş zammı açıklaması! Memur ve emekli için rakam ortaya çıktı
TÜİK tarafından açıklanan Şubat ayı enflasyon rakamlarının ardından memur maaşı ve emekli zammı için rakamlar da belli oldu. 2 aylık enflasyon verisinin ardından Temmuz zammı için SSK ve Bağ-Kur emeklisi şimdiden yüzde 11,53’lük artışa hak kazandı. Memur maaşı zammı içinse enflasyon farkı daha ikinci aydan garantilenmiş oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon verileri için bekleyiş sürüyordu. Açıklanan verilere göre, enflasyon rakamları Şubat ayında aylık bazda yüzde 4,53 , yıllık bazda ise yüzde 67,07 arttı. Yıllık enflasyonda 15 ayın zirvesi görüldü.
Memur enflasyon farkını cebe koydu
Yılın ikinci enflasyon rakamları sonrasında memur ve emekli zammı için rakamlar da ortaya çıktı!
Memur ve memur emeklisinin ise 2024 yılının ikinci yarısı için yüzde 10 toplu sözleşme zammı bulunuyor. Başka bir deyişle, Ocak-Haziran (Haziran dahil) arasındaki enflasyon yüzde 10'un altında kalırsa memurlar enflasyon farkı almayacaktı.
Ancak memur ve memur emeklisi açıklanan yüzde 4,53’lük enflasyon rakamı sonrasında yüzde 10'luk zammı daha ikinci aydan garantiledi.