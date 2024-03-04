Şİmşek'ten maaş zammı açıklaması! Memur ve emekli için rakam ortaya çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon verileri için bekleyiş sürüyordu. Açıklanan verilere göre, enflasyon rakamları Şubat ayında aylık bazda yüzde 4,53 , yıllık bazda ise yüzde 67,07 arttı. Yıllık enflasyonda 15 ayın zirvesi görüldü.