Simpsonlar'a göre Sonbahar'da Balkanlar'da savaş çıkacak! İsmini de verdi: Kosova-Sırbistan savaşı
ABD'nin en uzun soluklu dizisi The Simpsons (Simpsonlar) büyük olayları gerçekleşmeden yıllar önce tahmin etmekle ünlendi. Koronavirüs pandemisi ve Donald Trump'ın başkanlığını bildiği öne sürülen Simpsonların şimdi de 2023'ün Sonbahar aylarında Kosova-Sırbistan savaşının yaşanacağını öngördüğü iddia edildi.
Büyük olayları gerçekleşmeden yıllar önce tahmin etmekle ABD'nin en uzun soluklu dizisi The Simpsons'ın (Simpsonlar) yeni kehaneti ortaya çıktı. ABD'li gazeteci Natalie Morris, çizgi dizinin 2023 sonbaharında Kosova-Sırbistan savaşının yaşanacağını öngördüğünü iddia etti.
Balkanlar'da bitmeyen hesaplaşma: Kosova
Morris, "Kosova, Simpsonlar'ın 2023 sonbaharında Kosova ve Sırbistan arasında bir savaş çıkacağını öngören bu sahnesini gördünüz mü? Uğursuz görünüyor." dedi.
2005 yılında yayınlanmıştı
Bununla birlikte Morris, bu kehaneti, The Simpsons'ın "Home away from Homer " adlı bölümünde gördü. Söz konusu bölüm, 2005 yılında televizyonda yayınlandı.
Morris, bu sahnede ilginç bir ayrıntı daha fark ettiğini belirterek şunları söyledi: "Aynı bölümde Simpsonlar, Oppenheimer filminin gösterildiği sinema salonuna gidiyor. Yıl 2023 ve Oppenheimer sinemalarda."