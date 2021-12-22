'Simit yiyin' dedikten sonra et yemeye gitmiş! İsmail Saymaz'dan Hülya Avşar'a 'halk ekmek' paylaşımı

Hülya Avşar’ın “Gerekirse simit yenecek ama bugünleri de kolay atlatacağız” sözlerinin ardından başta Twitter olmak üzere sosyal medyada adeta kıyamet koptu! Hem ünlü meslektaşlarından, oyuncu camiasından hem de diğer sosyal medya kullanıcılarından tepkiler alan Avşar kızının, yakın zamanda kendisine milyonlar değerinde bir araç satın alması ve bu sözleri sarfettiği anın dakikalar sonrasında lüks bir restoranda yemek yemiş olması yerden yere vuruldu.