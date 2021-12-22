'Simit yiyin' dedikten sonra et yemeye gitmiş! İsmail Saymaz'dan Hülya Avşar'a 'halk ekmek' paylaşımı
Dolar ve euro kurundaki dalgalanmalar sonrası Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesinde 'Gerekirse simit yiyeceğiz' diyerek aldığı tepkilerle Twitter'da TT olan Hülya Avşar'a ünlülerden tepki yağmaya devam ediyor. Son olarak İsmail Saymaz'ın tepki verdiği Avşar'a Gökhan Özoğuz ve Ebru Şallı dan da eleştiri dolu paylaşımlar geldi.
Hülya Avşar’ın “Gerekirse simit yenecek ama bugünleri de kolay atlatacağız” sözlerinin ardından başta Twitter olmak üzere sosyal medyada adeta kıyamet koptu! Hem ünlü meslektaşlarından, oyuncu camiasından hem de diğer sosyal medya kullanıcılarından tepkiler alan Avşar kızının, yakın zamanda kendisine milyonlar değerinde bir araç satın alması ve bu sözleri sarfettiği anın dakikalar sonrasında lüks bir restoranda yemek yemiş olması yerden yere vuruldu.
Şarkıcı Hülya Avşar magazin muhabirlerinin 'ekonomi' sorusu üzerine, "Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günler de biraz kolay atlatılacak" yanıtına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Hakan Yılmaz, Gülben Ergen, Ece Üner, Atilla Taş gibi isimleri ardından son olarak gazeteci İsmail Saymaz, Ebru Şallı ve Gökhan Özoğuz'dan da eleştirel paylaşımlar geldi.
“Neyse ki ekonomi düzeldi ve Hülya Avşar simit yemek zorunda kalmayacak"
“Simit yenecek” tartışmalarına Gazeteci İsmail Saymaz da katıldı. Twitter hesabından paylaşım yapan Saymaz, Hülya Avşar’a göndermede bulundu. Saymaz, “Neyse ki ekonomi düzeldi ve Hülya Avşar simit yemek zorunda kalmayacak. Halk Ekmek büfesi önünde sıra bekleyenler eve huzur içinde dönebilir artık” ifadelerini kullandı.
'Simit yiyin' dedikten sonra et yemeye gitmiş
Öte yandan Avşar, açıklamalarının ardından et yemekleriyle ünlü Ankara'daki lüks bir mekana yemeğe gittiği detayı da ortaya çıktı. Restoran hesabından yapılan paylaşımda "Kıymetli sanatçı dostumuz sayın Hülya Avşar'ı mekanımızda ağırlamanın onurunu yaşadık" ifadelerine yer verildi.