Simge Saın'dan büyük itiraf! "Icardi işaret gönderseydi..."

Bir dönem adı, sık sık Mauro Icardi ile anılan şarkıcı Simge Sağın; "Icardi bana bir işaret gönderseydi ben de belki ona yürüyebilirdim" dedi.

Simge Saın'dan büyük itiraf! "Icardi işaret gönderseydi..." - Resim: 1

Mauro Icardi'nin gol sevinçleriyle özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısı sayesinde aralarında özel bir bağ oluşan Simge Sağın, Galatasaray’ın yıldız golcüsüyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Simge Saın'dan büyük itiraf! "Icardi işaret gönderseydi..." - Resim: 2

Daha önce aralarında çıkan aşk dedikodularına temkinli yanıtlar veren Simge Sağın, ilk kez bu kadar açık konuşarak, çarpıcı bir itirafta bulundu.

Simge Saın'dan büyük itiraf! "Icardi işaret gönderseydi..." - Resim: 3

Simge Sağın, Mauro Icardi’den bir hamle gelmesi halinde buna kayıtsız kalmayabileceğini belirterek; 

Simge Saın'dan büyük itiraf! "Icardi işaret gönderseydi..." - Resim: 4

"Icardi bana bir işaret gönderseydi ben de belki ona yürüyebilirdim" dedi.

