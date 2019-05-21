Simge Sağın'ın çocuğu olduğunu Ece Seçkin duyurdu dendi Demet Akalın sert çıktı

Sağın, bir daha hakkında asılsız haber yapmaması şartını da koştu ve Cem Aydınlı, sanatçı tarafından sunulan şartı kabul etti. Tam olaylar duruldu ve kapandı derken Cem Aydınlı, Simge Sağın'ın çocuğu olduğunu Ece Seçkin'den duyduğunu söyledi.