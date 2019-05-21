Simge Sağın'ın çocuğu olduğunu Ece Seçkin duyurdu dendi Demet Akalın sert çıktı
Simge Sağın'ın çocuğu olduğu iddiasının Ece Seçkin'den duyulduğu iddia edilmişti. O iddia üzerine Demet Akalın'dan Seçkin'e sert sözler geldi.
Tv programcısı Cem Aydınlı, Simge Sağın'ın herkesten sakladığı bir çocuğu olduğunu söylemiş ve Simge Sağın ile mahkemelik olmuştu. Dava sürecinde uzlaşmaya varan Simge Sağın, Cem Aydınlı'nın Tohum Otizm Vakfı’na 4 adet akülü tekerlekli sandalye bağışlamasını istedi.
Sağın, bir daha hakkında asılsız haber yapmaması şartını da koştu ve Cem Aydınlı, sanatçı tarafından sunulan şartı kabul etti. Tam olaylar duruldu ve kapandı derken Cem Aydınlı, Simge Sağın'ın çocuğu olduğunu Ece Seçkin'den duyduğunu söyledi.
Simge Sağın'ın çocuğu olduğu iddiasının Ece Seçkin'den duyulduğu ortaya çıkınca Seçkin, bir açıklama yapmak zorunda kaldı.
Ece Seçkin'in Instagram hesabından yayınlanan açıklamada, ''Müvekkilimiz Sayın Ece Seçkin, 19/05/2019 tarihinde yayınlanan Sabah Gazetesi haberi ile kendisi hakkındaki iddiaları üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktadır.