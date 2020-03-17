Simge Sağın'ın canlı yayında gözyaşları içindeki itirafı şok etti! Çok pişmanım
Ünlü şarkıcı Simge Sağın, katıldığı bir canlı yayında bu zamana kadar hiç bilinmeyenlerini anlattı. Samimi açıklamalarda bulunan Sağın, yaşadığı büyük pişmanlıktan bahsetti.
Katıldığı 2. Sayfa programında çok özel açıklamalar yapan şarkıcı Simge Sağın, bugüne kadar hiç bilinmeyenlerini anlattı. Şarkıcı, yaşadığım en büyük pişmanlık dediği olayı anlatınca gözyaşlarını tutamadı. İşte Sağın'ın konuşmasından satır başları:
"Zamanında Hülya Avşar içinde söylemişlerdi": Çocuğu olup olmaması hakkında çıkan iddiaları konuşan güzel şarkıcı, "Allah isteyen herkese çocuk nasip etsin, benim hiç çocuğum olmadı ama inşallah olur. Hülya Avşar’ın da zamanında bu tarz dedikoduları çıkmıştı, o aklıma geldi benim. Acaba neden oluyor bu, hiçbir fikrim yok. Bu bana atılan iftira başka bir şey değil." dedi.
"Çok zor günler yaşadım": Çok zor günler yaşadığı günleri anlatan Sağın, "Ben yıllarca çok emek verip, başarılı olamayınca buna sevinen insanlar oldu. Başarılı olunca da mutsuz oldular. Zor günlerim oldu. Evimde buzdolabım boştu, ajitasyon olsun diye anlatmıyorum, bunları yaşadım ben." cümlelerini kullandı.
Samimi açıklamalarda bulunan güzel şarkıcı Sağın, ilk klibini kredi sayesinde çektiğini belirtti. Rahmetli babasının zengin olmadığını belirten ünlü şarkıcı,‘kızım al sana para, git klibini çek’ demedi. Ben her şeyi kendi yağımda kavrularak yaptım.' ifadelerini kullandı.