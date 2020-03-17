Simge Sağın'ın canlı yayında gözyaşları içindeki itirafı şok etti! Çok pişmanım

"Zamanında Hülya Avşar içinde söylemişlerdi": Çocuğu olup olmaması hakkında çıkan iddiaları konuşan güzel şarkıcı, "Allah isteyen herkese çocuk nasip etsin, benim hiç çocuğum olmadı ama inşallah olur. Hülya Avşar’ın da zamanında bu tarz dedikoduları çıkmıştı, o aklıma geldi benim. Acaba neden oluyor bu, hiçbir fikrim yok. Bu bana atılan iftira başka bir şey değil." dedi.