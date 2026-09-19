Simge Sağın'dan dans şov! Sahnede oryantal gibi döktürdü...
Simge Sağın, dün akşam İstanbul'da verdiği konserde sevilen şarkılarını seslendirdi. Performansı sırasında kendisini müziğin ritmine kaptıran şarkıcı, sahnede oryantal dans yaparak geceye renk kattı.
DJ İlkay Şencan ile ilişkisini geçen ay noktalayan Simge Sağın, konserlerine ara vermeden devam ediyor. Ayrılıkla ilgili soruları yanıtsız bırakan, geçtiğimiz hafta ise sahnede yalnızlık üzerine konuşan şarkıcı, dün akşam İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. Sevilen parçalarını seslendiren Simge, bir şarkı sırasında kendisini ritme kaptırıp oryantal dans yaptı.
SAHNEDE ORYANTAL DANS YAPTI
“Miş Miş”, “Yankı”, “Ben Bazen”, “Öpücem” ve “Aşkın Olayım” gibi şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Simge Sağın, dün akşam İstanbul'da sahne aldı.
Repertuvarındaki sevilen şarkıları dinleyicileriyle birlikte söyleyen sanatçı, performansının bir bölümünde dansıyla da geceye hareket kattı. Söylediği parçanın ritmine kapılan Simge, sahnede oryantal figürler sergiledi.
AYRILIK SORULARINA YANIT VERMEK İSTEMEMİŞTİ
Simge Sağın, geçtiğimiz ay DJ İlkay Şencan ile birlikteliğini sonlandırmıştı. Ayrılığın ardından konuyla ilgili sorularla karşılaşan şarkıcı, özel hayatı hakkında konuşmak istemediğini belirterek “Bu konuyla ilgili hiç konuşmayacağım” demişti.
“BAZEN YALNIZLIK ÇOK DAHA İYİ GELİYOR”
Simge, geçtiğimiz hafta bir mekânda verdiği konserde ise şarkı arasında seyircilerle sohbet ederken ilişkiler ve yalnızlık üzerine sözler söylemişti.
Ünlü şarkıcı, “Bazen yalnızlık çok daha iyi geliyor biriyle beraber olmaktan gerçekten. O yüzden aşkın bir sürü şekli şemali var” ifadelerini kullanmıştı. Özel hayatıyla ilgili açıklamalarının ardından yeniden sahneye çıkan Simge, İstanbul konserinde şarkıları ve dansıyla dinleyicilerine eğlenceli bir gece yaşattı.
İşte o kareleri...