Simge Sağın'dan dans şov! Sahnede oryantal gibi döktürdü...

DJ İlkay Şencan ile ilişkisini geçen ay noktalayan Simge Sağın, konserlerine ara vermeden devam ediyor. Ayrılıkla ilgili soruları yanıtsız bırakan, geçtiğimiz hafta ise sahnede yalnızlık üzerine konuşan şarkıcı, dün akşam İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. Sevilen parçalarını seslendiren Simge, bir şarkı sırasında kendisini ritme kaptırıp oryantal dans yaptı.