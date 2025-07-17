Simge Sağın'a şok suçlama: "Kazık atıp gitti"

"Simge'yi ben keşfettim, sonra bana kazık atıp gitti" diyen Kınay'ın sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Sağın'dan henüz bir açıklama gelmedi.

Ünlü DJ, aranjör ve besteci Erdem Kınay, Bodrum'da sahne aldığı bir gece kulübünde müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkan Kınay, enerjik DJ performansıyla mekanı coştururken, çaldığı bir parça ve ardından yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem yarattı.

Kınay, seti sırasında Simge Sağın'ın geniş kitlelere ulaşan şarkısı "Aşkın Olayım"ı çaldı. Şarkının bitiminde dinleyicilere dönerek yaptığı açıklama ise dikkat çekti.