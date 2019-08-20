Simge Sağın ve Metin Hara aşk mı yaşıyor? Göndermeli paylaşımı olay oldu

''Düşünüyorum şurada oturmuş iyiliğimi ve karşılığında yaşadıklarımı… Ben harika olmaya devam ederken siz hayatımda kalmayacaksınız… Ben aynı ben olmaya devam edeceğim. Ama bir farkla… Oh yazdım rahatladı! Kim üstüne alınırsa alınsın buyrun buradan yakın… Artık umrumda değil.''