Simge Sağın ve Metin Hara aşk mı yaşıyor? Göndermeli paylaşımı olay oldu
Dünyaca ünlü model Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara ile adı aşk dedikodularına karışan şarkıcı Simge Sağın, sosyal medya hesabı Instagram'dan göndermeli bir paylaşımda bulundu.
Son günlerde magazin kulislerinde konuşulan yeni aşk iddiaları gündeme bomba gibi düşen şarkıcı Simge Sağın ve Metin Hara ilişkisine dair hala kafalarda çeşitli soru işaretleri varken Simge Sağın'dan göndermeli bir sosyal medya paylaşımı geldi.
Metin Hara ve Simge Sağın'ın sık sık buluşarak birlikte eğlenceli vakit geçirdikleri haberleri dilden dile yayılırken Simge Sağın, çıkan bu haberlere dair sosyal medya hesabı Instagram'dan şu paylaşımda bulundu:
''Düşünüyorum şurada oturmuş iyiliğimi ve karşılığında yaşadıklarımı… Ben harika olmaya devam ederken siz hayatımda kalmayacaksınız… Ben aynı ben olmaya devam edeceğim. Ama bir farkla… Oh yazdım rahatladı! Kim üstüne alınırsa alınsın buyrun buradan yakın… Artık umrumda değil.''
Simge Sağın'ın bu göndermeli paylaşımı sosyal medyada ve magazin kulislerinde konuşulurken gözler Metin Hara'ya çevrildi.