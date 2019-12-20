Simge Sağın silikon mu yaptırdı? Dekolteli pozları olay oldu!
Şarkıcı Simge Sağın, konser esnasında çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Sağın'a binlerce beğeni yorum geldi.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan şarkıcı Simge Sağın, konser sırasında verdiği pozları sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmedi.
Şarkıcı Simge Sağın konser sırasında verdiği iddialı pozları Instagram hesabından sevenleriyle paylaştı. Ünlü şarkıcının verdiği iddialı pozlara binlerce yorum ve beğeni yağdı.
Şarkıcı, konserde çekilen karelerini takipçileriyle paylaştı. Sağın'ın pozları çok sayıda beğeni alırken takipçilerinden "Silikon mu taktırdı?" yorumları geldi.
Bir takipçisinin "Simentel inek gibi..." yorumuna ise Sağın, şu yanıtı verdi:
Kendi yazdığına ve karakterine dışarıdan bakabilse arkadaşımız belki kendinden utanır ama nerede! Sürekli sözlü şiddet, kıskançlık ya da işsizlik... Her ne sebepte ise olmamış karakterlerle yaşıyoruz hayatı. Bunları ciddiye almamayı çoktan öğrendim Allah'tan. Onları kendi vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum, anca buradan yazar gazlarını çıkartırlar işte.