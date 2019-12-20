Simge Sağın silikon mu yaptırdı? Dekolteli pozları olay oldu!

Bir takipçisinin "Simentel inek gibi..." yorumuna ise Sağın, şu yanıtı verdi:

Kendi yazdığına ve karakterine dışarıdan bakabilse arkadaşımız belki kendinden utanır ama nerede! Sürekli sözlü şiddet, kıskançlık ya da işsizlik... Her ne sebepte ise olmamış karakterlerle yaşıyoruz hayatı. Bunları ciddiye almamayı çoktan öğrendim Allah'tan. Onları kendi vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum, anca buradan yazar gazlarını çıkartırlar işte.