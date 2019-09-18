Simge Sağın Metin Hara ile aşk mı yaşıyor? Özel hayatına dair olay açıklamalar
Simge Sağın, Metin Hara ile aşk yaşayıp yaşamadığına dair iddialara bakın ne cevap verdi.
Geçtiğimiz haftalarda şarkıcı Simge Sağın ile yazar Metin Hara'nın birlikte olduğu iddiaları ortaya çıkmış, ikilinin boş zamanlarında bol bol beraber vakit geçirdikleri söylenmişti. Serhat Tekin’in hazırlayıp sunduğu ‘Serhat’la Kayıttayız’ programına katılan Simge Sağın, bu iddialar hakkında şunları söyledi:
Seminerine katıldım...: "Bir sabah kalktım ve haberlerde Metin Hara ile sevgili olduğumu öğrendim. Bu habere çok şaşırdım çünkü evden işe, işten eve giden biriyim. Ne ara böyle bir şey oldu hiç anlamadım.''
''Zamanında Metin Hara’nın seminerine katılmıştım. Onun haricinde bir diyalogumuz olmadı. Çok sevdiğim, enerjisi güzel bir insan ama sevgili olduğumuz haberleri doğru değil."
Hara ile ilgili aşk iddialarını yalanlayan Simge Sağın, özel hayatına dair de şunları söyledi:
Çapkın olurdum: "Erkek işlerinin bir çoğundan çok hoşlanıyorum. Mesela koskoca bir tekneyi tek başıma bağlayabilirim. Maça giderim, hızlı araba kullanırım. Erkek olsaydım çapkın olurdum. Kadın olarak çapkın birisi değilim."