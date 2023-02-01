Simge Sağın kış günü yazı getirdi! Miami'deki bikinili pozları büyüledi
Yeni bir şarkı hazırlığındaki güzel şarkıcı Simge Sağın yeni şarkısının çıkışından önce soluğu ABD'de Miami'de aldı. Adeta kış günü yazı getiren ünlü isim meşhur Miami Beach'ten yaptığı paylaşımlar ise sosyal medyayı sallamayı başardı. 41 yaşındaki şarkıcının paylaşımları kısa sürede binlerce yorum ve yorum yağmuruna tutuldu.
Yeni şarkısının çıkmasına kısa bir süre kala Miami'ye tatile giden şarkıcı Simge iddialı pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.
10 Şubat'ta yeni şarkısını piyasaya çıkarmaya hazırlanan 41 yaşındaki şarkıcı sosyal medyada paylaştığı kareler ile adından söz ettiriyor.
Sosyal medyayı oldukça aktif bir şekilde kullanan Simge Sağın'ın instagramda 1.5 milyon takipçisi bulunuyor.
2010 yılının başından itibaren Türkçe pop şarkılar yapmaya başlayan Simge Sağın, 2015 yılında çıkardığı "Miş Miş" isimli parça ile Türkiye'nin tanınan sanatçılarından biri haline geldi.