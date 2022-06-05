Simge Sağın iyice çoştu! Yatak odasında yarı çıplak pozu Instagram'ı karıştırdı
40 yaşındaki başarılı şarkıcı Simge Sağın sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla sık sık gündeme geliyor. Fiziğiyle genç kızlara taş çıkaran ünlü isim nefes kesen pozuylarıyla olay oldu, yürekleri hoplattı. Bakan bir daha baktı, işte o pozlar...
Miş Miş, Öpücem şarkılarıyla çıkış yapan Simge Sağın, sesi ve sahne performanslarıyla son yıllarda gündemde kalmayı başarıyor. Sosyal medyayı da aktif kullanan Sağın, nefes kesen pozlarıyla tüm dikkatleri üstüne çekiyor.
Başarılı şarkıcı Simge Sağın, birçok hit parçayı seslendirmiş kadın sanatçılardan biridir. Kariyerinin yanı sıra güzelliği ve düzgün fiziğiyle de gündemde yerini alıyor.
Sık sık sahne alan ve hayranlarıyla bir araya gelen Sağın, sahne kıyafetleriyle beğeni topluyor.
''Hiç giyinmeseydin daha iyiydi''
Güzel şarkıcı son paylaşımlarıyla yürek hoplattı, bakan bir daha baktı.