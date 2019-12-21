Simge Sağın dekoltesine olay oldu gelen yoruma bakın ne dedi

Geçtiğimiz aylarda yeni klibi için imaj değişikliğine giderek saçlarını sarıya boyatan başarılı şarkıcı Simge Sağın, sarı saçlarına daha fazla dayanamadı. Sağın, kısa bir süre sonra siyah saçlarına geri döndü. Ünlü şarkıcı, yeni halini sosyal medya hesabından, "Günaydın. Ben özüme döndüm, bir haber vereyim dedim" notuyla yayınlamıştı.