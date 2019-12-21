Simge Sağın dekoltesine olay oldu gelen yoruma bakın ne dedi
Şarkıcı Simge Sağın, ip askılı mini elbisesiyle verdiği pozuna sosyal medya hesabından "Simental inek gibi" yorumunu yapan takipçisine sinirlendi bakın ne cevap verdi.
Sosyal medyayı aktif kullanan güzel şarkıcı geçtiğimiz akşam konserinden cesur kıyafetiyle verdiği pozları paylaştı. İp askılı mini elbisesiyle hayranlarıyla buluşan Sağın, Instagram'dan iltifat dolu yorumlar aldı. Ancak 38 yaşındaki şarkıcı gelen bir yorum üzerine kendini tutamadı.
Geçtiğimiz aylarda yeni klibi için imaj değişikliğine giderek saçlarını sarıya boyatan başarılı şarkıcı Simge Sağın, sarı saçlarına daha fazla dayanamadı. Sağın, kısa bir süre sonra siyah saçlarına geri döndü. Ünlü şarkıcı, yeni halini sosyal medya hesabından, "Günaydın. Ben özüme döndüm, bir haber vereyim dedim" notuyla yayınlamıştı.
Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan güzel şarkıcı geçtiğimiz akşam verdiği konserde cesur kıyafetli pozlarını paylaştı.
Mini elbisesiyle verdiği pozların altına iltifat dolu yorumlar gelirken bir takipçisinin yaptığı yorum ise güzel şarkıcıyı kızdırdı.