Simge Sağın apar topar ameliyata alınmıştı son sağlık durumunu açıkladı
Simge Sağın, önceki akşam şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastanelik oldu. Apandisit teşhisi konan Sağın, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Başarılı şarkıcı Simge Sağın, şiddetli karın ağrısıyla hastaneye kaldırıldı. Apar topar apandisit ameliyatına alınan Sağın, sosyal medya hesabından kendisini merak edenlerin yüreğine su serpti.
Hastane odasından çektiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşan Simge, açıklamasında şunları söyledi:
"Herkese merhabalar. Taburcu oldum ve sağlık durumum gayet iyi... Arayan soran herkese, beni tanımadan bile olsa dualarını eksik etmeyen herkese teşekkür ederim. Lütfen sağlığınıza dikkat edin. Sizi seviyorum."
Apandisit ameliyatı olan Simge Sağın, taburcu oldu. Ünlü şarkıcının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Simge Sağın: 8 Ağustos 1981 tarihinde İstanbul Şişli’de dünyaya gelmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümün’e devam ederek Klasik Türk Müziği sanatçıları Alaeddin Yavaşca ve Selahattin İçli dahil olmak üzere çeşitli isimlerden eğitim almıştır.