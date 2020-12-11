Simge Sağın apar topar ameliyata alınmıştı son sağlık durumunu açıkladı

Hastane odasından çektiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşan Simge, açıklamasında şunları söyledi:

"Herkese merhabalar. Taburcu oldum ve sağlık durumum gayet iyi... Arayan soran herkese, beni tanımadan bile olsa dualarını eksik etmeyen herkese teşekkür ederim. Lütfen sağlığınıza dikkat edin. Sizi seviyorum."