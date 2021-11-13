Simge Barankoğlu ve Yeşim Aydın'ın da tutuklandığı dolandırıcılık operasyonu

ADRESLERİNDE ÇOK SAYIDA SUÇ ALETİ ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; şüphelilerin suçta kullandıkları 2 adet sahte iddaa kuponu hazırlamaya yarayan cihaz ve kullanılmaya hazır halde boş rulolar halinde iddaa kuponları ve suçta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda dijital materyal (bilgisayar, cep telefonu, usb bellek, sd-kart vs.) ele geçirildi.