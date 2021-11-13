Simge Barankoğlu ve Yeşim Aydın'ın da tutuklandığı dolandırıcılık operasyonu
İzmir'de sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı öne sürülen suç şebekesine yapılan operasyonda, aralarında sosyal medya fenomenleri Simge Barankoğlu ve Yeşim Aydın'ın da tutuklandığı dolandırıcılık operasyonunun detayları belli oldu.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada para ödülü kazanıldığı belirtilip, 'vergisi' adı altında vatandaştan para alarak, dolandırıcılık yaptığı öne sürülen suç şebekesini tespit etti.
Ekipler, dolandırıcılık şebekesinin, kullanıcıları sosyal medya üzerinden oynanan oyundan para ödülü kazandıkları ancak belli miktarda vergiyi vererek ödülü alabilecekleri yalanıyla kandırdığını belirledi.
20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
9 Kasım günü önceden belirlenen adreslere İzmir merkezli İstanbul, Ankara, Kastamonu, Karabük, Malatya ve Mersin ilinde eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, aralarında sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu ve Yeşim Aydın'ın da bulunduğu 20 kişiyi gözaltına aldı.
ADRESLERİNDE ÇOK SAYIDA SUÇ ALETİ ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; şüphelilerin suçta kullandıkları 2 adet sahte iddaa kuponu hazırlamaya yarayan cihaz ve kullanılmaya hazır halde boş rulolar halinde iddaa kuponları ve suçta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda dijital materyal (bilgisayar, cep telefonu, usb bellek, sd-kart vs.) ele geçirildi.