Simetri hastalığı nedir belirtileri neler?

Mükemmellik takıntısı da deniyor

Çoğu hastada bu takıntılar yalnızca eşyalarla sınırlı kalmamış olup yazım hataları, harf eksiklikleri ve renk farklılıkları gibi pek çok alanda oluşabilir. Buna ek olarak simetri hastalığına sahip birey tarafından yerleştirilmiş olan eşyalara dokunulması, düzeninin değiştirilmesi ve müdahale edilmesi hastaya rahatsızlık verir. Dolayısıyla simetri hastalığı bir bakıma mükemmellik takıntısı olarak da adlandırılabilir.