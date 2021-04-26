Simetri hastalığı nedir belirtileri neler?
Simetri hastalığı, halk arasında bilindiği şekliyle etraftaki nesnelerin bir konumda veya düzende sabit olmasının istenmesi, bu düzendeki bozuklukların kişiyi rahatsız etmesidir. İşte simetri hastalığının belirtileri ve tedavi yolları...
Simetri hastalığı tıbbi anlamda bakıldığında tek başına bir hastalık olmayıp, obsesif kompulsif bozukluk adıyla bilinen psikiyatrik hastalığın belirtilerinden bir tanesidir. Bu hastalığa sahip olan bireyler etrafta bulunan objelerin eşit aralıklarla, bir hiza içerisinde ve eksiksiz bir biçimde yer almasını ister.
Mükemmellik takıntısı da deniyor
Çoğu hastada bu takıntılar yalnızca eşyalarla sınırlı kalmamış olup yazım hataları, harf eksiklikleri ve renk farklılıkları gibi pek çok alanda oluşabilir. Buna ek olarak simetri hastalığına sahip birey tarafından yerleştirilmiş olan eşyalara dokunulması, düzeninin değiştirilmesi ve müdahale edilmesi hastaya rahatsızlık verir. Dolayısıyla simetri hastalığı bir bakıma mükemmellik takıntısı olarak da adlandırılabilir.
Simetri hastalığı belirtileri nelerdir?
Simetri hastalarında en yaygın olarak görülen belirtiler arasında şunlar yer alır:
-Bireylerin sürekli olarak temiz ve düzenli ortamlarda bulunmak istemesi,
-Sürekli olarak temizlik yapmak isteme,
-Ellerin gün içerisinde çok sık yıkanmak istenmesi, sürekli olarak dezenfeksiyon ihtiyacı hissetme,
-Etraftaki nesneleri gereksiz yere düzenleme ve değiştirme isteği,
-Kötü ve istenmeyen olayların başına geleceğini hissetme duygusu,
-Temizlik ve düzenin saplantı haline gelmesi,
-Yazı yazarken mükemmelliği arama ve ufak kaymalarda dahi sürekli olarak silip yeniden düzeltme,
-Düzen bozukluğu halinde başka hiçbir şeye odaklanamayacak kadar irrite olma,
-Evin veya arabanın kapısının kilitlenip kilitlenmediğini, ütünün fişinin çekilip çekilmediğini defalarca kontrol etme isteği,
-Mükemmeliyetçilik.