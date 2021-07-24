'Şimdiye kadar iki kere geldi' deyip Oğulcan Engin annesi Seda Sayan'a sitem etti
Seda Saya ve Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin'in annesine ettiği sitem olay oldu.
Şarkıcı Seda Sayan ile eski futbolcu Sinan Engin’in işletmeci oğulları Oğulcan Engin, önceki gün Cihangir’deki mekanında objektiflere yansıdı. 30 yaşındaki Engin, ayaküstü muhabirlerle sohbet etti.
Mekanla ilgili incelemelerde bulunan Oğulcan Engin, pandemi döneminin kendilerini etkilediğini belirtti.
Engin, konuyla ilgili; “Herkes etkilendiği gibi bu dönemde biz de etkilendik. Toparlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
"İşletmecilik zor iş" diyen Engin "Mekan sahibi arkadaşlarımı şimdi daha iyi anlıyorum. İnsan idare etmek çok zor" diye konuştu.