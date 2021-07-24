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'Şimdiye kadar iki kere geldi' deyip Oğulcan Engin annesi Seda Sayan'a sitem etti

'Şimdiye kadar iki kere geldi' deyip Oğulcan Engin annesi Seda Sayan'a sitem etti

Seda Saya ve Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin'in annesine ettiği sitem olay oldu.

'Şimdiye kadar iki kere geldi' deyip Oğulcan Engin annesi Seda Sayan'a sitem etti

Şarkıcı Seda Sayan ile eski futbolcu Sinan Engin’in işletmeci oğulları Oğulcan Engin, önceki gün Cihangir’deki mekanında objektiflere yansıdı. 30 yaşındaki Engin, ayaküstü muhabirlerle sohbet etti.

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'Şimdiye kadar iki kere geldi' deyip Oğulcan Engin annesi Seda Sayan'a sitem etti

Mekanla ilgili incelemelerde bulunan Oğulcan Engin, pandemi döneminin kendilerini etkilediğini belirtti.

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'Şimdiye kadar iki kere geldi' deyip Oğulcan Engin annesi Seda Sayan'a sitem etti

Engin, konuyla ilgili; “Herkes etkilendiği gibi bu dönemde biz de etkilendik. Toparlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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'Şimdiye kadar iki kere geldi' deyip Oğulcan Engin annesi Seda Sayan'a sitem etti

"İşletmecilik zor iş" diyen Engin "Mekan sahibi arkadaşlarımı şimdi daha iyi anlıyorum. İnsan idare etmek çok zor" diye konuştu.

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