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Şimdilerin yıldız isimleri meğer eskiden ne iş yapıyolarmış! Tezgahtar olan da var müezzin olan da

Şimdilerin yıldız isimleri meğer eskiden ne iş yapıyolarmış! Tezgahtar olan da var müezzin olan da

Şimdilerde çok konuşulan ünlü isimlerin geçmişte yaptığı meslekler merak konusu oldu. Birbirinden farklı işlere sahip olan ünlüler arasında dikkat çeken isimler ve meslekler oldu. En merak edilen ise bir dönem müezzinlik yapmış olan ünlü isim oldu bakın kim çıktı..

Şimdilerin yıldız isimleri meğer eskiden ne iş yapıyolarmış! Tezgahtar olan da var müezzin olan da

Ozan Güven / Dansçı

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Şimdilerin yıldız isimleri meğer eskiden ne iş yapıyolarmış! Tezgahtar olan da var müezzin olan da

Yıldız Tilbe / Pazarcılık, tezgahtarlık ve çocuk bakıcılığı 

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Şimdilerin yıldız isimleri meğer eskiden ne iş yapıyolarmış! Tezgahtar olan da var müezzin olan da

Ferdi Tayfur / Traktör şoförü

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Şimdilerin yıldız isimleri meğer eskiden ne iş yapıyolarmış! Tezgahtar olan da var müezzin olan da

Burak Özçivit / Fotoğrafçı

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