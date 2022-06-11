Şimdilerin yıldız isimleri meğer eskiden ne iş yapıyolarmış! Tezgahtar olan da var müezzin olan da
Şimdilerde çok konuşulan ünlü isimlerin geçmişte yaptığı meslekler merak konusu oldu. Birbirinden farklı işlere sahip olan ünlüler arasında dikkat çeken isimler ve meslekler oldu. En merak edilen ise bir dönem müezzinlik yapmış olan ünlü isim oldu bakın kim çıktı..
Ozan Güven / Dansçı
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Yıldız Tilbe / Pazarcılık, tezgahtarlık ve çocuk bakıcılığı
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Ferdi Tayfur / Traktör şoförü
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Burak Özçivit / Fotoğrafçı
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