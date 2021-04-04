'Şimdi olsa yapamam' deyip Şevval Şahin itiraf etti: Bir tek benim başıma geldi
2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin'in konuk olduğu bir yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Son olarak katıldığı bir televizyon programında soruları bilemeyince stüdyoyu terk edip gündeme oturan, ardından apar topar Amerika’ya giden Şevval Şahin magazin gündeminde geniş yer edinmişti.
Instagram'da canlı gerçekleşen 'Mert Vidinli’yle Sıkıştıran Sorular' programına konuk olan Şevval Şahin, 'Türkiye Güzeli' seçildiği Miss Turkey yarışmasının final gününde yaşadıklarını anlattı.
Üç aydır Bali’de tatilde olan 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, “Bali, en iyi tatilimdi ancak bu sürede Türkiye'yi çok özledim. En az bir ay Türkiye'de olacağım” dedi.
Altı yaşından itibaren Londra'da yaşadığını belirten 22 yaşındaki model, “Miss Turkey'den sonra Türkiye’ye daha sık gelmeye ve daha uzun kalmaya başladım." diye konuştu.