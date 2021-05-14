'Şimdi olsa ifşa ederdim' deyip açıkladı! Masumiyet'in Bahar'ı Deniz Çakır itiraf etti

"Ben basının psikolojik tacizine çok fazla uğradım" diyen Çakır "Ama kendi hayatımda da, mesleğimde de uğradım. Psikolojik şiddete sahne üzerinde çok uğradım! Ve maalesef bununla ilgili bir pişmanlık da yaşıyorum." diye konuştu.