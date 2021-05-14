'Şimdi olsa ifşa ederdim' deyip açıkladı! Masumiyet'in Bahar'ı Deniz Çakır itiraf etti
Fox TV'de ekrana gelen Masumiyet dizisinde Bahar Yüksek karakterini canlandıran Deniz Çakır çarpıcı itiraflarda bulundu.
Dijital içerik platformu Gain'de yayınlanan 40'a konuk olan Deniz Çakır, Jülide Ateş'in sorularını yanıtladı. 38 yaşındaki Çakır, sahne üzerinde uğradığı psikolojik şiddeti ilk kez açıkladı.
Çakır "Bu topraklarda yaşayıp, bu sorduğun soruya hayır diyebilecek birini ben tanımıyorum! Medyanın dili, bazı gazetelerin attığı başlıklar psikolojik şiddetin babası!" ifadelerini kullandı.
"Ben basının psikolojik tacizine çok fazla uğradım" diyen Çakır "Ama kendi hayatımda da, mesleğimde de uğradım. Psikolojik şiddete sahne üzerinde çok uğradım! Ve maalesef bununla ilgili bir pişmanlık da yaşıyorum." diye konuştu.
"Şimdi olsa ifşa ederdim ama ifşa da etmedim" diyen Çakır "Çünkü işin yürümesiydi önemli olan, tiyatroya zarar gelmemesiydi! Ama hiç olmayacak bir insan tarafından hırsları, benim orada sadece kadın olmam…" dedi.