'Şimdi olsa avazım çıktığı kadar bağırırım' dedi! Nurgül Yeşilçay Afra Saraçoğlu itiraf etti

Altı yıl aradan sonra yeniden bir aradasınız. Geçen zamanda ilişkiniz devam etmiş miydi?

Afra Saraçoğlu: Arada görüşüyor, telefonla konuşuyorduk.

Nurgül Yeşilçay: Evet, ben Afra’yı takip ediyor ve çizdiği yolu beğeniyordum. Bir de Afra’nın yelpazesi çok geniş. Bu oyunda da DasDas ekibiyle konuşup onunla çalışmanın çok iyi olacağını düşündük. Sağ olsun, Afra da kabul etti ve çok güzel oldu.