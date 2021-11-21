'Şimdi olsa avazım çıktığı kadar bağırırım' dedi! Nurgül Yeşilçay Afra Saraçoğlu itiraf etti
45 yaşındaki Nurgül Yeşilçay ve 23 yaşındaki Afra Saraçoğlu çarpıcı itiraflarılya olay oldu.
İlk kez yıllar önce ‘İkinci Şans’ isimli filmde bir araya gelen Afra Saraçoğlu ve Nurgül Yeşilçay, bu kez ‘Bir Barda Bir Gece’ oyunu için birlikteler. İkili Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye çarpıcı itiraflarda bulundular.
Altı yıl aradan sonra yeniden bir aradasınız. Geçen zamanda ilişkiniz devam etmiş miydi?
Afra Saraçoğlu: Arada görüşüyor, telefonla konuşuyorduk.
Nurgül Yeşilçay: Evet, ben Afra’yı takip ediyor ve çizdiği yolu beğeniyordum. Bir de Afra’nın yelpazesi çok geniş. Bu oyunda da DasDas ekibiyle konuşup onunla çalışmanın çok iyi olacağını düşündük. Sağ olsun, Afra da kabul etti ve çok güzel oldu.
Nasıl bir ikili oldunuz?
Afra Saraçoğlu: Çok iyi bir ikili olduğumuzu düşünüyorum.
Nurgül Yeşilçay: Kesinlikle. Geçen gün DasDas’ta oyun için fotoğraflarımızı çeken çocuk geldi. Biz de bir yandan oynuyoruz. “Siz doğaçlama mı yapıyorsunuz? O kadar gerçek ki” dedi. Öyle bir uyum yakaladık.
Fiziksel benzerliğiniz de var...
Afra Saraçoğlu: Mizacımız da benziyor.
Nurgül Yeşilçay: Ben tipimizi de mizacımızı da benzetiyorum.