Şimdi başlıyor 11 ilde sarı kodlu alarm verildi! Orhan Şen İstanbul'u ciddi ciddi uyardı
Meteorolojinin son hava durumu tahminleri tuttu bugün yurdun genelinde sağanak yağış var, 11 ile sarı kodlu alarm verdil. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen ise İstanbul için çok ciddi bir uyarıda bulundu. İstanbul'un 32 günlük yağmur hasreti bitiyor. Peki hava durumu nasıl olacak işte 5 günlük haritalı tahmin
Beklenen haberi meteoroloji duyurdu. Tüm yurtta beklenen yağışlar bugün başlıyor. Özellikle yurdun doğusunda etkili olacak sağanak yağışlar İstanbul'da da etkili olacak. İstanbul'da yağış bugün başlıyor ve hafta sonuna kadar yer yer etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Doğu Akdeniz’in doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Şırnak çevreleri, Kayseri, Malatya, Elazığ’ın güney kesimleri ve Şanlıurfa’nın kuzey ilçelerinde etkili olması bekleniyor.
11 ile sarı kodlu alarm gitti
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz’in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri, Sivas çevreleri ile Aydın ve Muğla kıyılarının yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak olacak.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz’in doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Şırnak çevreleri, Kayseri, Malatya, Elazığ’ın güney kesimleri ve Şanlıurfa’nın kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.