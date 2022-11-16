Şimdi başlıyor 11 ilde sarı kodlu alarm verildi! Orhan Şen İstanbul'u ciddi ciddi uyardı

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz’in doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Şırnak çevreleri, Kayseri, Malatya, Elazığ’ın güney kesimleri ve Şanlıurfa’nın kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.