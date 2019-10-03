Simay Rasimoğlu Miss Turkey 2019 güzellik yarışmasını kazandı
Miss Turkey 2019'da birinci olarak Türkiye'yi Miss World yarışmasında temsil edecek isim belli oldu.
Her yıl ülkemizde düzenlenen Miss Turkey 2019'da, yüzlerce adayın içinden seçilen 20 yarışmacı finalde birinci olmak için yarıştı. Miss Turkey'in Youtube kanalı üzerinden saat 20.30'da başlayan yarışmada, birinci ikinci ve üçüncü belli oldu.
111
Miss Turkey 2019'da yapılan oylama sonucu Simay Rasimoğlu birinci olarak Türkiye'nin en güzel kadını seçildi.
211
Yarışmanın ikincisi Bilgi Nur Aydoğmuş oldu.
311
Üçüncülüğü Büşra Turan kazandı. Türkiye'yi Polonya'daki 'Miss Supranational 2019' yarışmasında Büşra Turan temsil edecek.
411