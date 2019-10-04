Simay Rasimoğlu kimdir Miss Turkey 2019 birincisinin boyunu duyan şaşkına dönüyor
Miss Turkey 2019 kazananları belli oldu. Yarışmanın birincisi olan ve Türkiye'yi Miss World yarışmasında temsil edecek olan Simay Rasimoğlu'nun kim olduğu, boyu, kilosu ve yaşı merak konusu oldu.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da birincisini belirleyen Miss Turkey, yine çok tartışılacak bir ismi birinci seçti. Sosyal medyada olay yaratan Miss Turkey'in 2019 kazananı Simay Rasimoğlu, bir anda en çok arananlar listesine girdi.
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Yarışmanın kazananı olarak Miss World'de ülkemizi temsil edecek olan Simay Rasimoğlu'nun güzelliği ve fiziği tartışılsa da, hayatı bir anda merak konusu oldu. Peki Simay Rasimoğlu kimdir? İşte Miss Turkey güzeli hakkında merak edilenler...
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Simay Rasimoğlu kimdir?
Miss Turkey 2019 birincisi 1,88 boyundaki Simay Rasimoğlu, 22 yaşındadır.
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Uludağ Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Mezun olan Simay Rasimoğlu, yarışmada birincilik tacını elde etmiştir.
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