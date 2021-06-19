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Silivri'de müsilaj sonrası yeni felaket! İlk kez oluyor sahili ölü yengeçler kapladı

Silivri'de müsilaj sonrası yeni felaket! İlk kez oluyor sahili ölü yengeçler kapladı

SİLİVRİ sahiline onlarca ölü yengeç vurdu. Silivri sakinleri daha önce böyle bir durum yaşanmadığını belirterek ölümlerin müsilaj kaynaklı olabileceğini belirtti.

Silivri'de müsilaj sonrası yeni felaket! İlk kez oluyor sahili ölü yengeçler kapladı

Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj Silivri açıklarında da görülüyor. Silivri Mimar Sinan Mahallesi Kumsal mevkiinde onlarca ölü yengeç vurdu. Yengeç ölümleri tedirginliğe neden oldu.

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Silivri'de müsilaj sonrası yeni felaket! İlk kez oluyor sahili ölü yengeçler kapladı

Ölümlerin yaşandığı alana yakın tesis işleten Hüsnü Yaşar, "Eskiden yengeç ölümleri yoktu. Deniz dibinde ne varsa artık yengeç ölümleri çok fazla oldu bu sene."

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Silivri'de müsilaj sonrası yeni felaket! İlk kez oluyor sahili ölü yengeçler kapladı

"Burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Silivri Belediyesi burada temizlik ve bakımları gerçekleştiriyorlar.  Burada daha önce böyle bir görüntü görmedik, 20 senedir burada yaşıyorum" dedi.

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Silivri'de müsilaj sonrası yeni felaket! İlk kez oluyor sahili ölü yengeçler kapladı

Öte yandan Silivri açıklarında balık tutan bazı balıkçıkların ağlarını deniz salyası kapladı. 

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