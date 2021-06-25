Silivri'de dolu yağışı! Ceviz büyüklüğünde yağdı benzin istasyonlarına sığındılar
İSTANBUL'un bazı noktaları sıcaktan kavrulurken sağanak yağış görülen ilçeler de oldu. Silivri'de yağmur sonrası dolu yağışı gerçekleşti. Vatandaşlar, araçları zarar görmesin diye benzin istasyonlarına sığındı.
Silivri Kınalı mevkiinde öğle saatlerinde aniden bastıran yağmur kısa sürede yerini doluya bıraktı.
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İlçede ceviz büyüklüğünde yağan dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı.
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Yağış nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu. Bazı alt geçitler sular altında kaldı. Seyir halindeki sürücüler araçlarını korumak için benzin istasyonlarına sığındı.
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Yağış ve dolu nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu da yaşandı.
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