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Silivri'de dolu yağışı! Ceviz büyüklüğünde yağdı benzin istasyonlarına sığındılar

Silivri'de dolu yağışı! Ceviz büyüklüğünde yağdı benzin istasyonlarına sığındılar

İSTANBUL'un bazı noktaları sıcaktan kavrulurken sağanak yağış görülen ilçeler de oldu. Silivri'de yağmur sonrası dolu yağışı gerçekleşti. Vatandaşlar, araçları zarar görmesin diye benzin istasyonlarına sığındı.

Silivri'de dolu yağışı! Ceviz büyüklüğünde yağdı benzin istasyonlarına sığındılar

Silivri Kınalı mevkiinde öğle saatlerinde aniden bastıran yağmur kısa sürede yerini doluya bıraktı.

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Silivri'de dolu yağışı! Ceviz büyüklüğünde yağdı benzin istasyonlarına sığındılar

İlçede ceviz büyüklüğünde yağan dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı.

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Silivri'de dolu yağışı! Ceviz büyüklüğünde yağdı benzin istasyonlarına sığındılar

Yağış nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu. Bazı alt geçitler sular altında kaldı. Seyir halindeki sürücüler araçlarını korumak için benzin istasyonlarına sığındı.

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Silivri'de dolu yağışı! Ceviz büyüklüğünde yağdı benzin istasyonlarına sığındılar

Yağış ve dolu nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu da yaşandı.

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