Silivri plajlarında hafta sonu yoğunluğu
Hafta sonu tatilini fırsat bilen ve sıcaktan bunalan vatandaşlar Silivri'ye akın etti. Plajlarda çok sayıda kişinin, sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı gözler önüne serildi.
Uzmanlar sosyal mesafe ve maske dedikçe vatandaşlar kurala uymamak için elinden geleni yapıyor.
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Silivri'den yine bu kuralın hiçe sayıldığı görüntüler geldi.
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İstanbul ve Trakya bölgesinden Silivri'ye gelen çok sayıda kişi plajda yoğunluk oluşturdu.
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Kalabalık nedeniyle bölgede araç trafiği oluştuğu da görüldü.
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