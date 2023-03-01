Şili ve Meksika başardıysa biz de başarabiliriz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun düzenlediği toplantıyı izliyorum. İmamoğlu İktidar’a çağrı yaptı:

“ İstanbul artık beka sorunumuzdur. Gelin hep birlikte hem deprem bölgesini, hem de İstanbul gibi deprem tehditi ile yaşayan bölgeleri, kentleri rahatlatalım. “

EKONOMİNİN ÜÇTE BİRİ NÜFUSUN DÖRTTE BİRİ BURADA

(*) “İstanbul öyle ya da böyle Türkiye ekonomisinin belkemiği, GSMH’nin en az üçte biri bu bölgede üretiliyor. Nüfusun dörtte biri İstanbul ve çevresinde yaşıyor.”

100 MİLYAR DOLARI İNSANSIZ BİR YERE GÖMMEYELİM

(*) “ Gelin o büyük projeyi ıssızlığın ortasındaki bir coğrafyada yapmayalım. 100 milyar doları insansız bir coğrafyaya gömmeyelim. Gelin bu kez yatırımı insanımıza yapalım”

İSTANBUL’U KAYBEDERSE SADECE İKTİDAR TÜRKİYE’Yİ KAYBETMEZ HEPİMİZ KAYBEDERİZ

İmamoğlu dün düzenlediği “ istanbul Deprem Seferberlik Planı” toplantısında, yerel seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kullandığı “ İstanbul ve Ankara belediyeleri Türkiye’nin bekaa sorunudur. İstanbul’u kaybeden Türkiyeyi kaybeder” sözlerine gönderme yapıp, muhtemel bir depreme uyarlayarak, beka sorunu İstanbul seçimini kaybetmek değil, işte asıl bu depremdir demeye getirdi.

ARTIK PARTİ DEĞİL MİLLİ BİR HEDEFİMİZ OLSUN

“ Artık milli bir hedefimiz, milli bir irademiz olsu.

İmamoğlu çarpıcı bir benzetme yaptı.

“ Depreme hazırlık, şehirlerdeli yıkımın ve can kaybının önlenmesi konusunda “ Şili, Meksika, Kalifornia ve Japonya başardı. Biz niye başaramayalım” dedi.

SÜRPRİZ ÖDEME PLANI

İmamoğlu ekibi ayrıca evlerin yenilenmesi konusunda sürpriz bir kredi ve ödeme planı sundu.

İmamoğlu, "İstanbul Valiliği pazartesi günü AFAD’la birlikte yapılacak toplantıya davet etti, katılacağız" dedi.

(*) Depremde bu çalışmayı yapmayan herkes koltuğunu bırakıp gidecek

( *) Partiler üstü bir çabadan bahsediyorum. Bir “Marmara ve İstanbul Deprem Konseyi" kuralım.

İmamoğlu: “ İmar afları artık hayatımızdan çıkarılmalıdır. İmar affı bir ihanettir ve Anayasa ile yasaklanmalıdır”

Vatandaş birleşti ne yazık ki iktidar ve muhalefet birleşemedi

Unutmayalım ki yaklaşan tehlike milli güvenlik meselesidir.

Savaşmamız gereken düşman depremdir

KAYITSIZ ŞARTSIZ BİR İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI YAPIYORUM

Bu bir seferberliktir. Herkese kayıtsız şartsız işbirliği çağrısı yapıyorum. Bize yapılan çağrılara da evet diyeceğiz.