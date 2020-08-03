Şile'de tıka basa yolculuk! Devreye polis girdi

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul dışına çıkmayan vatandaşlar, Şile'ye akın etti. Dün akşam İstanbul'a dönmek için Ayedaş İETT durağına gelenler yoğunluk oluşturdu. Saat 20.30'da hareket etmek üzere durağa gelen İETT 139 T Ümraniye Tepeüstü otobüsü, bir anda doldu. 70 kişi kapasiteli otobüs bir anda dolunca şoför, hareket etmek istemedi.