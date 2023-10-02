Şile'de dere taştı tarım arazileri ve evler sular altında kaldı! Türkiye genelinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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Türkiye genelinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul Şile'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Yeşilçay Deresi taştı. Su altında kalan tarım arazileri, evler ve bungalovlar dron ile havadan görüntülendi. İşte yurdun birçok noktasından haber ajanslarına bugün gelen fotoğraflar...
İstanbul'un Anadolu Yakası’nda hafta sonu itibarıyla etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
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Şile Ağva’da bulunan Yeşilçay Deresi sağanak yağış nedeniyle taştı.
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Taşan dere, mahallenin büyük bir kısmını sular altında bıraktı. Tarım arazileri, evler ve bungalovlar sel sularının altında kaldı.
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Sel sularının tahliyesi için çalışma başlatıldı. Bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla evlerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı.
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